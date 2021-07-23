الدفاع المدني ينقذ شخصا تعرض للغرق في البحر الميت

الوكيل الإخباري -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي، انه ورد بلاغ اليوم لمركز دفاع مدني شهداء البحر الميت بوجود حالة غرق لاحد الاشخاص حيث تحركت على الفور قوارب الدفاع المدني للبحث عن الشخص وانقاذه .واكد الناطق الاعلامي في تصريح وصل " الوكيل الإخباري " ان كوادر الدفاع المدني تمكنت من الوصول للشخص واخراجه من البحر في الوقت المناسب واجراء الاسعافات الاولية له ومن ثم نقله لمستشفى الشونة الجنوبية وهو بحالة صحية متوسطة .ويذكر ان مركز دفاع مدني شهداء البحر الميت احد المراكز التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الى تطويرها، نظرا لطبيعة المنطقة حيث تم رفدها مؤخرا بالزوارق والغطاسين والكوادر المدربة