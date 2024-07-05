الجمعة 05-07-2024
الوكيل الاخباري
 

شهداء وجرحى بقصف شمال غزة ووسط القطاع

الاحتلال يقر بإصابة جنديين إثر إطلاق صواريخ من لبنان

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

الفاو: استقرار أسعار الغذاء العالمية في حزيران

الإفتاء: الأحد أول أيام شهر محرم للعام الهجري 1446

الدفاع المدني ينقذ شخصين ضّلا طريقهما أثناء رحلة مغامرات في مأدبا

الملك يهنئ ستارمر بتوليه رئاسة وزراء بريطانيا

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

الرئيس الإستوني يستقبل وزير الخارجية الصفدي

القسام: عدد كبير من مجاهدينا أغاروا على قيادة عمليات العدو قرب تل السلطان

الجمعة، 05-07-2024 09:48 م

الدفاع المدني ينقذ شخصين ضّلا طريقهما أثناء رحلة مغامرات في مأدبا

20538_1684597724


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنَّ الفرق المتخصصة في دفاع مدني مأدبا تساندها مديرية الشرطة تمكنت من العثور على شخصين ضلا الطريق أثناء رحلة مغامرات.اضافة اعلان


وبين أن الشخصين فقدا الاتصال بالمجموعة التي كانا يرافقانها بمنطقة الهيدان  بعد انفصالهم عن المجموعة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق البحث بذلت جهوداً كبيرة ولساعات قامت خلالها بتمشيط المنطقة لمسافات واسعة من مكان فقدان الشخصين نظراً لوعورة وصعوبة تضاريس المنطقة .

وأوضح أنه تم العثور عليهما بحالة إرهاق وتعب عام، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما وتأمينهما إلى منطقة آمنة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1720205827128

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن في الكرك والطفيلة

e00e93a1b00ed3138365cca383bb8a0c1213

معسكرات الحسين للعمل والبناء تواصل فعالياتها

4f48de16-2c8b-4bc1-afad-7074aaa7707e

الإفتاء: الأحد أول أيام شهر محرم للعام الهجري 1446

1720199035088

الملك يهنئ ستارمر بتوليه رئاسة وزراء بريطانيا

1000507362

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع كفالات الأيتام للعام 2024

1720193425466

الرئيس الإستوني يستقبل وزير الخارجية الصفدي

أخبار متعلقة
r3JyYJ24hAnlQw09hWKkz7WIZTG4PqWfU9kjWs47

اعلان هام من مديرية الأمن العام

1000506989

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن غدا

s60unmpy9GXJ9XwMYPkWuz6XtUqgdRzQrfOCsrxh

الأمن يكشف تفاصيل وفاة ثلاثينية على يد شقيقها في البلقاء

s60unmpy9GXJ9XwMYPkWuz6XtUqgdRzQrfOCsrxh

القبض على سائق عمومي وهذا ما فعله - فيديو

445442

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة

9b26cb31-f14f-4b47-a321-0105fbf7d528

الأمن: القبض على ٣٦ تاجرا ومروجا للمخدرات - صور