الدفاع المدني ينقذ ٣ اشخاص من داخل بئر ماء في اربد

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد تعاملت اليوم مع اصابة( ٣) اشخاص بضيق في التنفس اثناء قيامهم بأعمال التنظيف داخل بئر مياه فارغ بمحافظة اربد .



حيث قامت كوادر الإنقاذ على إخراجهم بكل حرفية وسرعة استجابة عاليه من داخل البئر باستخدام معدات الإنقاذ المتخصصة بمثل هذه الحوادث .



بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الاميرة بسمة التعليمي ،والاصابات قيد العلاج .

اضافة اعلان