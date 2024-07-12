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الجمعة، 12-07-2024 11:12 م

الدفاع المدني ينقذ 5 أشخاص في اربد - صور

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الوكيل الاخباري - أنقذت فرق الانقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق اربد يساندها فريق البحث والانقاذ الدولي وكوادر من مديرية الشرطة خمسه أشخاص علقوا داخل مقطع صخري يزيد ارتفاعه عن (٦٠م )  في منطقة وادي عقربا بمحافظة اربد.

 وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى الأشخاص العالقين باذلة جهود مضنية بعد مسيرهم  لمسافه (٤) كم على الأقدام، نظراً لوعورة التضاريس والمنحدرات.

وأضاف أن فرق الاسعاف قدمت الاسعافات الأولية اللازمه لأحد الأشخاص في الموقع نتيجة تعرضه للرضوض قي الجسم، فيما كانت الحالة حسنة لباقي الأشخاص ولم تستدعي النقل الى المستشفى.

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