السبت 25-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 25-05-2024 07:24 ص

الدفاع المدني ينقذ 5 أشخاص في منطقة ماعين

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإنقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني ومديرية شرطة مأدبا تمكنت مساء امس الجمعة، من الوصول إلى 5 أشخاص ضلوا طريقهم بأحد الأودية الوعرة بمنطقة ماعين.

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وبذلت فرق الإنقاذ جهودا مضنية وقطعت نحو (4) كم سيرا على الأقدام للوصول إلى الأشخاص المفقودين الذين سقط أحدهم عن مقطع صخري ما تسبب بإصابته بكسر بأحد قدميه.


وعملت فرق الإسعاف على عمل جبيرة للمصاب في الموقع، وتم نقله إلى سيارة الإسعاف ثم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما كانت حالة باقي الأشخاص حسنة.


 




 

 


 

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