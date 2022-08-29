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الإثنين، 29-08-2022 10:12 ص

الدفاع المدني: 1381 حادث اسعاف خلال موجة الحرّ

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الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الدفاع المدني، مع 1381 حادث إسعاف، و122 حريق، و126 حادث إنقاذ، خلال موجة الحرّ التي تتعرض لها المملكة.

وقال مدير إدارة الإسعاف والمساندة الإنسانية في مديرية الدفاع المدني أحمد الشلول، إن الكوادر تعاملت أيضا مع حريق محول كهرباء نتيجة الأحمال الزائدة وارتفاع في درجات الحرارة في منطقة المقابلين.

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وتبقى درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقرابة 7-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة بوجه عام، وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



 




 

 


 

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