الإثنين 17-06-2024
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الإثنين، 17-06-2024 08:19 م

الدفاع المدني : 6 أعراض للاصابة بضربة الشمس

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الوكيل الإخباري - أصدرت مديرية الدفاع المدني مجموعة من الإرشادات الهامة للتعامل مع ضربة الشمس.

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ونوهت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى ان أعراض الاصابة بضربة الشمس تتمثل بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، التي قد تصل أحيانًا خلال 15 دقيقة إلى 41 درجة، وشعور قوي بالعطش والصداع، والإرهاق وفقدان الوعي وشعور بالارتباك أو ربما الهلوسة، وتسارع النبض.


وأوضحت مجموعة من الإسعافات الأولية في حال ملاحظة الأعراض، منها نقل المصاب إلى مكان بارد وفك ملابس المصاب ومساعدته بالاستلقاء بشكل مريح على ظهره، ويمكن تغطيته بشرشف إذا شعر بالبرد، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى للإسعافات والوقاية كما هو موضح أدناه:






 




 

 


 

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