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الثلاثاء، 16-11-2021 02:46 م

الدفعة الثانية من وكلاء الإعسار تؤدي اليمين القانونية

وك


الوكيل الإخباري - أدت الدفعة الثانية ممن اجتازوا متطلبات ترخيص وكيل إعسار وعددهم سبعة وكلاء بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والعدل الدكتور احمد الزيادات، القسم القانوني أمام لجنة وكلاء الإعسار الدفعة الثانية.

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ويرأس اللجنة وزير الصناعة والتجارة والتموين ومن مهامها ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم، وتنظيم الامتحانات والدورات المؤهلة للترخيص.


وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ان دائرة مراقبة الشركات قامت بتسجيل أول قضية إعسار بطلب من مراقب الشركات.


وتسعى الدائرة الى تعزيز بيئة الأعمال من خلال توفير وسائل لمساعدة الشركات على البقاء في السوق او تأمين خروج آمن يحافظ على حقوق أصحاب العلاقة.
وقد أدى اليمين القانونية كل من: 


-ابراهيم خليل ابراهيم شداد.
-د. ابراهيم ناصر محمد جوده.
-احمد عبد الجابر عبد اللطيف الخطيب.
-رامي نظمي محمود حاج احمد.
-زيد محمود عبدالله القطني.
-سامح يوسف محمد ابو منشار.
-مجاهد محمود عبد الرحيم الطراونة.


 




 

 


 

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