الدكتور الوادي: الأردن يمتلك مقوّمات للتحوّل نحو اقتصاد قائم على الريادة

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الجمعية الأردنية لريادة الأعمال الدكتور بلال محمود الوادي، أن الأردن يمتلك العديد من المقوّمات التي تؤهله للتحوّل نحو اقتصاد مزدهر قائم على المشاريع الريادية والابتكارات التطبيقية بنسبة أصالة Originality مرتفعة وذات قيمة مضافة.

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وقال ان الأردن يتمتع بمكانة دولية وموقع استراتيجي يجعل منه موطناً للفرص، وأرضاً للنجاح، سبّاقاً في صناعة المستقبل وتصدير المواهب والكفاءات.



وأضاف الدكتور الوادي خلال محاضرة ألقاها في مدرّج الشهيد معاذ الكساسبة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن هناك حاجة ملحّة لضرورة الإسراع في الإصلاحات الريادية الشمولية على مختلف الأبعاد (الثقافية والتشريعية والتمويلية والرقابية والإرشادية، وغيرها) على مستوى تفاعلي وتشاركي مع كل من يعمل مع روّاد الأعمال من منظّمات وأفراد.



وقال إن التباطؤ في عملية التطوير نتائجه لن تُسمن ولن تغني من جوع، حيث أن المنافسة شديدة، والتسارع في الإصلاح الريادي والابتكاري مطلوب للغاية وبشكل ممنهج.