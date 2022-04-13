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الأربعاء، 13-04-2022 03:14 م

الدكتور عضيبات نائبا لرئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار جرش

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الوكيل الإخباري - انتخب مجلس ادارة مؤسسة إعمار جرش، خلال اجتماع له برئاسة الدكتور عدنان بدران، اليوم الأربعاء، الدكتور عاطف عضيبات نائبا لرئيس مجلس ادارة المؤسسة.

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وقال المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى، المهندس علي شوقة، إن انتخاب عضيبات جاء عقب استقالة يوسف الدلابيح لأسباب خاصة.


ويحمل عضيبات شهادة الدكتوراة في الفلسفة بعلم الاجتماع، والماجستير في علم الاجتماع والماجستير في العلوم السياسية والماجستير في التربية المدنية من الولايات المتحدة الأميركية، وشهادة البكالوريوس في التربية البدنية من جمهورية مصر العربية.


وشغل العديد من المناصب القيادية سابقا منها وزيرا للعمل ورئيس المجلس الأعلى للشباب، وأمين عام لوزارة التربية والتعليم، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، ومدير عام المركز الاقليمي للأمن الإنساني، ورئيس تنفيذي لشركة منطقة معان التنموية، ورئيس لفريق الخبراء المكلف بتقديم الدعم الفني والاشراف على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب جامعة الدول العربية، ويشغل حاليا رئيسا للهيئة الادارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

 




 

 


 

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