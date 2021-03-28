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الأحد، 28-03-2021 09:17 م

الدكتور نذير عبيدات يعود لعمله السابق

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الوكيل الاخباري - عاد وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات لعمله في كلية الطب في الجامعة الأردنية والعمل بمشفاها، بعد أسابيع من استقالته إثر فاجعة مستشفى السلط الحكومي.
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ووفق السيرة الذاتية للبروفيسور نذير عبيدات (وُلد عام 1959 في حرثا) شغل منصب وزير الصحة منذ 12 أكتوبر 2020 في حكومة بشر الخصاونة. وعُين عميدًا لكلية الطب في الجامعة الأردنية عام 2016، و عُين ناطقا إعلاميًا لملف مرض فيروس كورونا .

يحمل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة بلوفديف الطبية في بلغاريا في عام 1985، والماجستير في الأمراض الباطنية من الجامعة الأردنية عام 1994. حصل على الزمالة في أمراض الجهاز التنفسي والنوم من جامعة سيدني في أستراليا عام 2000، والبورد الأردني في طب الجهاز التنفسي في عام 2002.

 

 




 

 


 

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