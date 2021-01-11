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الإثنين، 11-01-2021 11:40 م

الدكتور يوسف غوانمة في ذمة الله

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 الوكيل الاخباري - نعى وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي اليوم الاثنين المؤرخ والأكاديمي الدكتور يوسف غوانمة الذي انتقل الى رحمته تعالى عن عمر يناهز 84 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء البحثي والكتابة والتأليف.
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واستذكر الطويسي جهود الراحل الغوانمة كرائد واكاديمي من رواد الحركة الثقافية والفكرية الأردنية في جمع ودراسة وتوثيق اهم الاحداث التاريخية في الأردن وبلاد الشام، وحضوره في المشهد الثقافي من خلال تأسيسه لمنتدى إربد الثقافي في عام 1982 ، والمساهمة في تأسيس جمعية المؤرخين، إضافة إلى عضويته في الكثير من اللجان والمؤتمرات العلمية.

واشار الى مساهمته الفاعلة في اللجنة الوطنية الأردنية لمشروع التوثيق الوطني التي شكلتها الوزارة قبل سنوات، ودوره في إثراء المكتبة الأردنية والعربية بإصدارات تقدم الرواية التاريخية بأسلوب معاصر حيث تجاوزت هذه الاصدرات أكثر من 25 كتابا متنوعة في موضوعاتها وحقبها التاريخية.
 

 




 

 


 

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