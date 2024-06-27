الدهيسات: ربع مليون محتاج استفادوا من أضاحي جمعية المركز الإسلامي

الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية المركز الإسلامي الدكتور جميل الدهيسات، إن الجمعية نفذت حملة أضاحي 2024، محققة نتائج متقدمة استفاد منها أكثر من ربع مليون شخص، مشيرا إلى أن هذه الحملة السنوية تمت في مختلف مناطق المملكة، كحملة خيرية غير ربحية.

اضافة اعلان



وأوضح الدهيسات في بيان اليوم الخميس أنه تم توزيع أكثر من عشرة آلاف أضحية، وتوصيلها إلى فقراء وأيتام ومحتاجين، في كل محافظات المملكة، مشيرا الى تقديم 600 أضحية لصالح أشقائنا في غزة أسهم بها متبرعون ومحسنون.



وأوضح أن الجمعية أبرمت اتفاقية مع أحد مصانع التعليب من أجل تعليب هذه اللحوم وحفظها وضمان وصولها سليمة وصحية، وسيتم تأمينها معلبة ومحفوظة إلى الهيئة الخيرية الهاشمية، لتأمين ايصالها إلى قطاع غزة وتوزيعها هناك.



واعتبر الدهيسات أن حملات الجمعية، من شأنها أن تصب في المصلحة الوطنية العامة، في سياق تحقق مستوى عال من التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن مشروع أضاحي جمعية المركز الإسلامي الخيرية بنسخته الحالية وفي ظل ظروف صعبة، شكلت تحديا أمام العمل الخيري، إلا أن ارتباط مشاريع ومبادرات الجمعية بفكرة الخيرية والعطاء لصالح الأيتام والفقراء والمحتاجين ومساعدتهم، أسهم في نجاح الحملة.



ووجه الدهيسات الشكر لكل من أسهم في هذا المشروع من متبرعين ومحسنين ومؤسسات وهيئات ترتبط معها الجمعية بعلاقات تشاركية مستمرة، كما شكر العاملين في المراكز على جهدهم المبذول بإخلاص وتفان في سبيل إنجاح الحملة وخدمة المحتاجين والأيتام.