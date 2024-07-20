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السبت، 20-07-2024 09:59 ص

الدورة الـ 16 لمهرجان صيف عمان تختتم بطابع وطني

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الوكيل الاخباري - اختتم مهرجان صيف عمان مساء أمس الجمعة، أمسيات دورته السادسة عشر والتي امتدت من 12 - 19 تموز الحالي، بتنظيم مجاني من أمانة عمان، والتي سادها الطابع الوطني من الفلكلور والتراث الأردني، واشتملت على فقرات موجهة للأطفال بأجواء عائلية.

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وأقيمت فعاليات المهرجان في حدائق الحسين وحدائق الجبيهة، حيث خصصت أمانة عمان مساحات للتسوق، من خلال إقامة بازارات تهدف إلى عرض وتسويق المنتجات الحرفية والمنزلية بالتعاون مع شركة تمويلكم وصندوق المرأة.

 

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