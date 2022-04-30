الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

السبت، 30-04-2022 09:18 م

الدوريات الخارجية : إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي

w


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية  - أصدرت إدارة الدوريات الخارجية تنويها للمواطنين، اليوم السبت، أعلنت فيه عن إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي تحديدا المنطقة الواقعة ما قبل جسر عنيزة بحوالي ١٠٠ متر باتجاه الجنوب بسبب سقوط احدى الآرمات من الحجم الكبير على الشارع العام .

وأشارت إلى أن الدوريات بالموقع للدلالة والإرشاد لحين إحضار ونش وإزالة العوائق.

ودعت مرتادي الطريق اتباع تعليمات رجال الدوريات في الموقع حفاظاً على سلامتهم .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

666

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

كورونا الوكيل

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

ب

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

كورونا 7

3 محافظات خالية من كورونا

52022114822797141260

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

أخبار متعلقة
الدوريات الخارجية 2

وفاة وإصابة بليغة بحادث تدهور على الطريق الصحراوي

سرعة

ضبط مركبة تسير بسرعة أكثر من 200 كلم

الدوريات الخارجية 2

الدوريات الخارجية: لا حوادث مرورية خلال الذروة الصباحية

ه

انسكاب مادة البنزين على الطريق الصحراوي إثر تدهور صهريج

الدوريات الخارجية 2

الدوريات الخارجية توضح حالة الطرق اليوم الأحد

غبار2

تدني مدى الرؤية الأفقية على الطريق الصحراوي