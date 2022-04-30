الدوريات الخارجية : إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدرت إدارة الدوريات الخارجية تنويها للمواطنين، اليوم السبت، أعلنت فيه عن إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي تحديدا المنطقة الواقعة ما قبل جسر عنيزة بحوالي ١٠٠ متر باتجاه الجنوب بسبب سقوط احدى الآرمات من الحجم الكبير على الشارع العام .



وأشارت إلى أن الدوريات بالموقع للدلالة والإرشاد لحين إحضار ونش وإزالة العوائق.



ودعت مرتادي الطريق اتباع تعليمات رجال الدوريات في الموقع حفاظاً على سلامتهم .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

