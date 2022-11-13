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الأحد، 13-11-2022 09:13 ص

الدوريات الخارجية: اجراء فحص لـ 17653 مركبة خلال حملة الشتاء

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الوكيل الإخباري - رصد - قال الملازم أنس الخالدي، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم إجراء فحص لـ 17653 مركبة خلال حملة الشتاء، داعياً السائقين للقيادة بحذر كبير، خاصة على الطرق التي تشهد ضباب وغبار. 

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وأضاف الخالدي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن بعض الطرق الخارجية تشهد نشاطاً حيوياً صباح اليوم، أبرزها طريق إربد - عمان ، الطريق الصحراوي، طريق عمان - الزرقاء، شارع الـ 100.


وأوضح أن من أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة، كان حادث تدهور وانقلاب مركبة شحن بعد جسر الحلابات باتجاه الأزرق، نتج عنها وفاة السائق واصابة آخر.


وأشار الخالدي إلى أنه تم ضبط العديد من المخالفات الخطرة، أبرزها السرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 100-172 على الطريق الصحراوي. 

 




 

 


 

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