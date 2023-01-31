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الثلاثاء، 31-01-2023 07:32 ص

الدوريات الخارجية: الطريق الصحراوي يشهد تشكل للغبار

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكدت إدارة الدوريات الخارجية ، إن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة ولا حوادث لغاية الآن.

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وأضافت في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء، أن مدى الرؤية الأفقية واضح وأغلب طرق المملكة تشهد أمطار منذ الصباح الباكر .

ونوهت أن الطريق الصحراوي يشهد غبار وتحديداً على طريق زميلة /سواقة / ضبعة داعية السائقين توخي الحيطة والحذر .


وتتأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة منذ صباح اليوم .



 




 

 


 

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