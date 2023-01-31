الدوريات الخارجية: الطريق الصحراوي يشهد تشكل للغبار

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكدت إدارة الدوريات الخارجية ، إن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة ولا حوادث لغاية الآن.

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وأضافت في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء، أن مدى الرؤية الأفقية واضح وأغلب طرق المملكة تشهد أمطار منذ الصباح الباكر .



ونوهت أن الطريق الصحراوي يشهد غبار وتحديداً على طريق زميلة /سواقة / ضبعة داعية السائقين توخي الحيطة والحذر .



وتتأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة منذ صباح اليوم .





