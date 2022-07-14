الدوريات الخارجية تُحذر السائقين خلال القيادة باتجاه وهج الشمس

الوكيل الإخباري - قدمت ادارة الدوريات الخارجية نصائح للسائقين عند القيادة باتجاه وهج الشمس داعية المواطنين إلى الحذر والانتباه.

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وقالت الادارة في منشور لها على فيسبوك، إنه يجب التأكد من نظافة الزجاج الأمامي، وتوخي الحذر والتأكد من خلو الطريق من المشاة.



وطلبت الإدارة من السائقين التأكد من أن مساحات الزجاج تعمل جيدا، وارتداء النظارات الشمسية إن وجدت.



ويأتي ذلك في إطار التوعية المرورية التي تنفذها الإدارات المرورية.