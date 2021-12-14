الدوريات الخارجية تُحذر

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة الدوريات الخاريجة من حالة عدم الإستقرار الجوي التي ستؤثر على الأردن، وما ينتج عن ذلك من غبار قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية .

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وشددت الادارة على ضرورة تفقد الجاهزية الفنية للمركبة لتجنب أي حوادث أو أعطال في ظل الحالة الجوية المتوقعة.

ودعت سائقي مركبات الشحن بتثبيت الحمولة أثناء القيادة.

قالت إنه تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة التي تمثلت بالسرعات العالية على الطرق الخارجية.

وبينت الإدارة أن ابرز المخالفات كانت بضبط مركبتين تسيران بسرعة 161كلم /ساعة والثانية تسير بسرعة 153 كلم /ساعة.