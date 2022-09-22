الدوريات الخارجية: تسليم 3 أطفال تائهين لذويهم في معان

الوكيل الإخباري - لجأ 3 أطفال (طلاب مدرسة ) لا تتجاوز أعمارهم الـ 10 أعوام إلى فرع الدوريات الخارجية في معان، بعد أن كانوا تائهين عن منزلهم.



وقالت الإدارة، في ادراج لها على "فيسبوك" إنه تمكّن نشامى الدوريات من الوصول الى ذويهم والتواصل معهم لتسليمهم وحسب الأصول .



الجدير بالذكر بأن أعمار الأطفال لا تتجاوز الـ 10 أعوام ولكن بفضل الله وجهود مديرية الامن العام في إعطاء المحاضرات التوعوية لطلبة المدارس من خلال مختلف المبادرات التي تضمنت التشاركية مع الطلبة أسهمت في زيادة وعي الطالب و إدراكهم بأنه بامكانهم طلب المساعدة من رجل الأمن العام اينما كان وفي مختلف المواقع .

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