الدوريات الخارجية: تسهيلات لسكان المريغة رغم تحويلات الصحراوي

الوكيل الإخباري -

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قالت إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، إنه سيتم تقديم التسهيلات المرورية اللازمة لخدمة السكان المحليين بمنطقة المريغة بالرغم من التحويلات المرورية.وبدء اليوم السبت العمل بتحويل السير القادم من العقبة باتجاه عمان بمنطقة دبة حانوت باتجاه طريق رأس النقب القديم لأغراض التجهيز لصيانة الطريق النازل على الطريق الصحراوي.وسيتم تحويل السير النازل باتجاه العقبة من منطقة رأس النقب الى منطقة الحميمة الى يسار الطريق لتنفيذ إعادة تأهيل يمين الطريق خلال ساعات اليوم.