الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة وتحذر السائقين

الوكيل الإخباري - قالت غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن أغلب الطرق الخارجية للمملكة تشهد منذ صباح اليوم حركة رياح نشطة، وفيها هبات للغبار أحياناً، إلى جانب تساقط حبات البرد.

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وبيّن مندوب الإدارة، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أن الطريق الصحراوي يشهد حركة رياح مثيرة للغبار، داعيين الجميع بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة.



ولفت إلى أنه يتم إيقاف المركبات بشكل إجباري على الطرق الخارجية لتوجيه الدلالة والإرشاد والتنبيه باستمرار على عدم استخدام الضوء الرباعي ( الفلشر) في حال تدني مدى الرؤية الأفقية، والاعتماد على الإنارة الخافتة لضمان وصول الجميع لمقاصدهم بكل سهولة ويسر.

