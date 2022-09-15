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الخميس، 15-09-2022 09:19 ص

الدوريات الخارجية تكشف عن الطرق التي تشهد نشاطاً مرورياً - أسماء

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الوكيل الإخباري- قال الملازم أنس الخالدي من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن عدة طرق تشهد حركة نشطة صباح اليوم أبرزها، طريق إربد - عمّان ، طريق المفرق - الزرقاء، طريق المطار، الطريق الصحراوي.

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وأضاف الخالدي، خلال التقرير المروري اليوم الخميس، عبر إذاعة الأمن العام، أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ كان سبب تدهور نقل مركبة ( نقل مشترك) ما أدى إلى اشتعالها بشكل كامل، بعد محطة السلماني باتجاه الجنوب.


وبيّن أن تغيير المسرب بشكل خاطئ على طريق العقبة، أدى إلى تدهور قلاب.


وأضاف الخالدي أنه تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة على الطرق الخارجية خاصة السرعات العالية والمسير عكس اتجاه السير، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.   


 




 

 


 

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