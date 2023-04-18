الدوريات الخارجية تكشف عن خطة أمنية بالتزامن مع قرب حلول العيد

الوكيل الإخباري-

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كشفت إدارة الدوريات الخارجية عن تنفيذ خطة مرورية أمنية بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر السعيد لمتابعة ومراقبة الحركة المرورية وذلك لضمان انسابية حركة السير بجميع الأوقات.وقالت الدوريات الخارجية أن تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية جاءت بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم، والتقليل من الإزدحامات على الطرق الخارجية.وقالت ان الخطة تتضمن عدة محاور منها توزيع عدد من الدوريات المتحركة على الطرق الخارجية ورفع العوائق المرورية والتعامل بشكل حرفي يضمن سرعة الاستجابة لأي ملحوظة تتطلب إجراء في حينها.