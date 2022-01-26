الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إن جميع طرق المملكة الخارجية سالكة ولا اغلاقات حتى الآن.

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وبينت الإدارة لـ " الوكيل الاخباري" أن طريق رأس النقب سالك بحذر بسبب الضباب وبدء تساقط الثلوج.



وأكدت على أن طريق إربد - عمّان، والطريق الصحراوي شهدت بعض النشاط المروري خلال ساعات الظهر دون اي اغلاقات.



وبينت أن كوادر الإدارة منتشرة في مختلف المناطق، وتتابع حركة السير وحالة الطرق اولا باول، خلال المنخفض الجوي.



ودعت الإدارة السائقين الى الالتزام بالسرعات، وعدم ارتكاب المخالفات تفاديا لوقوع الحوادث.

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