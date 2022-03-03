الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الضريبة للمكلفين: ادفعوا لتجنب الغرامات

الخميس، 03-03-2022 08:24 ص

الدوريات الخارجية توضح حالة الطرق اليوم الخميس

د


الوكيل الإخباري - 
أكدت غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا إغلاقات للطرق الخارجية اليوم الخميس بسبب المنخفض الجوي.

اضافة اعلان


وأوضحت غرفة العمليات لـ " الوكيل الإخباري" أن الطريق الخارجية تشهد سرعة رياح متوسطة مشيرة إلى تساقط الأمطار بين الحين والأخر. 


وتشهد المملكة عاصفة غبارية وأمطار غزيرة اليوم وهناك احتمال أثناء النهار في شمال المملكة ولفترة محدودة،أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً وقد يصحبها الرعد، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 70كم/س، تثير الغبار في العديد من المناطق،وتشكل العواصف الغبارية في جنوب وشرق المملكة،مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً في بعض المناطق.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0hU65fQT9XRKe4vbDQuQyTyc4iO3liazodRCfhEw

بحث التعاون بين العقبة الخاصة والمركز الدولي للأمن والسلامة

302590_5_1590928346

تمديد تجديد رخص المهن حتى نهاية آذار

61d72188c0d6a

مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة - أسماء

A general Scene from Kuwait - (Archives)

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

image (2)

ردم 5 آبار مهجورة في كفرنجة

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

سياحة الكرك: الإجراءات التخفيفية ستنعش القطاع السياحي

أخبار متعلقة
0L5A9890 - Copy

الأرصاد: المنخفض الجوي عدّل الموسم المطري بنسبة 1- 12%

_63A9244

الاشغال: تعاملنا مع 89 بلاغاً خلال المنخفض

غاز 2

المواصفات تتحقق من 1100 اسطوانة و 82 وكالة غاز خلال الشهر الماضي

main_image61ebb23a5e8d3

أكثر من 12 ألف و 700 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا السبت

22022512248365624965

عمان تسجل أعلى معدل هطول مطري بواقع 18,7 ملم - أرقام

66e39c41-429c-49f1-9c4a-c847224ba67e

الأمن العام يحذر المواطنين من المنخفض الجوي - تفاصيل