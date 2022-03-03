الدوريات الخارجية توضح حالة الطرق اليوم الخميس

الوكيل الإخباري -

أكدت غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا إغلاقات للطرق الخارجية اليوم الخميس بسبب المنخفض الجوي.

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وأوضحت غرفة العمليات لـ " الوكيل الإخباري" أن الطريق الخارجية تشهد سرعة رياح متوسطة مشيرة إلى تساقط الأمطار بين الحين والأخر.



وتشهد المملكة عاصفة غبارية وأمطار غزيرة اليوم وهناك احتمال أثناء النهار في شمال المملكة ولفترة محدودة،أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً وقد يصحبها الرعد، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 70كم/س، تثير الغبار في العديد من المناطق،وتشكل العواصف الغبارية في جنوب وشرق المملكة،مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً في بعض المناطق.





