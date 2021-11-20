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السبت، 20-11-2021 11:37 ص

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة

الدوريات الخارجية 2


الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة.

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وبينت، صباح السبت، أن انتشارا واسعا لكوادر الدوريات على كافة الطرق للدلالة والإرشاد وتقديم المساعدة لطالبيها خاصة في ظل الظروف الجوية السائدة.
وأشارت إلى أنه لم يسجل وفيات يومي  الخميس والجمعة نتيجة لحوادث السير.


ولفتت إلى أنه يجري  التعامل الفوري مع بعض العوائق بتواجد أفراد السير أبرزها سقوط لمادة الاسمنت من احدى مركبات الشحن ما بعد إشارات المواصفات باتجاه دوار خلدا والتعطل المؤقت لإشارات السابع، والجسور العشرة، والبنك الأردني الكويت.


ونوهت الدوريات الخارجية بأنه ورغم التحذيرات المتكررة والظروف الجوية السائدة ضبط مركبة على طريق الحسا تسير بسرعة 190 كلم بالساعة.


 




 

 


 

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