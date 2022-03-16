الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

تضامن: 105 آلاف أسرة أردنية تلقت معونات مالية شهرية عام 2020

تسهيلات لرجال الأعمال الأردنيين بالصين

بدء تغطية موظفين حكوميين بطوارئ المستشفيات الخاصة

بدء اختبارات الشهر الأول لطلبة المدارس الأحد القادم

أسعار الذهب محليا

الأمانة توضح حول التحويلات على دوار صويلح وأثرها على الحركة المرورية

شركة الكهرباء تهيب بالمواطنين

وفيات الأربعاء 16-3-2022

خبير يوضح أسباب أزمة المياه في الأردن وطرق حلها

ارتفاع كبير على سعر الخيار اليوم في السوق المركزي

الأربعاء، 16-03-2022 09:02 ص

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة

359438_59_1646383299


الوكيل الإخباري - أكدت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي إعاقات مرورية.

اضافة اعلان

 

وقالت الدوريات الخارجية، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن الحركة المرورية كانت ضعيفة مع ساعات الصباح الباكر قبل أن تصبح نشطة بالتزامن مع خروج الموظفين إلى عملهم والمواطنين إلى أشغالهم وخاصة القادمين من المحافظات باتجاه العاصمة.

 

وأضافت أنه تم رش مادة الملح على طريق إربد - عمان وخاصة في منطقة ثغرة عصفور في الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء لتلافي حدوث أي موجات انجماد على الطرق.

 

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالسرعات المقررة حفاظا على السلامة العامة والمرورية.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خمسين

تضامن: 105 آلاف أسرة أردنية تلقت معونات مالية شهرية عام 2020

M63A0712

بدء تغطية موظفين حكوميين بطوارئ المستشفيات الخاصة

و

غرفة التجارة الأميركية في الأردن تقيم احتفالها السنوي

IMG_2802

1070 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

طفلة 5

بدء اختبارات الشهر الأول لطلبة المدارس الأحد القادم

5f446b49ec0af

متصرف الرمثا: مراقبو الصحة لا يملكون الضابطة العدلية

أخبار متعلقة
320221393449343594480

ضبط مركبة تسير بسرعة 199 كم على طريق شويعر

غبار

عاصفة رملية قوية على الطريق الصحراوي - فيديو

274342967_255709523417724_5627089438219727596_n

ضبط مركبة تسير بسرعة جنونية بلغت 197 كلم/ساعة على الطريق الصحراوي

main_image62127df018860

العميد العمري: الأمن العام لديه تقنيات متطورة جداً للكشف عن القضايا والجرائم

FMCuUhkXsAItrqs

الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية - صور

425014_8_1643097687

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة