الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة

الوكيل الإخباري - أكدت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي إعاقات مرورية.

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وقالت الدوريات الخارجية، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، إن الحركة المرورية كانت ضعيفة مع ساعات الصباح الباكر قبل أن تصبح نشطة بالتزامن مع خروج الموظفين إلى عملهم والمواطنين إلى أشغالهم وخاصة القادمين من المحافظات باتجاه العاصمة.

وأضافت أنه تم رش مادة الملح على طريق إربد - عمان وخاصة في منطقة ثغرة عصفور في الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء لتلافي حدوث أي موجات انجماد على الطرق.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالسرعات المقررة حفاظا على السلامة العامة والمرورية.



