الأحد 16-01-2022
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الدوريات الخارجية : جميع الطرق سالكة ولا إغلاقات بسبب الأحوال الجوية

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الأحد، 16-01-2022 07:19 ص

الدوريات الخارجية : جميع الطرق سالكة ولا إغلاقات بسبب الأحوال الجوية

الدوريات الخارجية 2


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكدت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي إغلاقات بسبب الأحوال الجوية السائدة في المملكة.

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ونوهت غرفة عمليات في الدوريات الخارجية اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن منطقة رأس النقب تشهد ضباب مشيراً إلى وضوح مدى الرؤية الأفقية.


ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا، وخاصة البيوت المتنقلة، وعدم المجازفة في قطع الطريق أثناء ارتفاع منسوب المياه، والإقلال من الحركة ما أمكن.


وتشهد المملكة منخفض جوي قوي يصاحبه هطولات غزيرة على فترات، بالإضافة إلى الرعد وتساقط حبات البرد ومن المتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية. 


 




 

 


 

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