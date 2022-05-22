الأحد 22-05-2022
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الأحد، 22-05-2022 09:46 ص

الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة ولا وجود للغبار

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الوكيل الإخباري - أكدت إدارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة ولا وجود للغبار عليها.

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وقالت الدوريات الخارجية، اليوم الأحد، إن مدى الرؤية الأفقية للسائقين على الطرق واضح.

 

وفي سياق آخر أشارت إلى أن تجمع الفضوليين بالقرب من مكان الحادث يعيق وصول الجهات ذات العلاقة ويؤدي إلى تباطؤ حركة السير.

 

وحذرت من تصوير الحادث أينما كان موقعه، مؤكدة أن التصوير ينتهك خصوصية مرتكبي الحوادث ويعرض من يقوم بذلك للمسائلة القانونية.

 

ودعت الدوريات الخارجية إلى ترك مسافة أمان كافية أثناء القيادة، وعدم التجاوز والتقيد بالسرعات المحددة على الطرق.

 




 

 


 

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