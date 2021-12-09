الدوريات الخارجية: جميع طرق المملكة سالكة

الوكيل الإخباري -أكد مندوب ادارة الدوريات الخارجية أنه وخلال ال 24 ساعة الماضية لم يسجل أي حادث مروري أو تعطل للمركبات بالرغم من الظروف الجوية التي أثرت على الأردن.

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وأكد أن جميع طرق المملكة سالكة، وأنه لا يوجد أي إغلاقات على الطرق بعد أن تم الانتهاء من بعض الاغلاقات التى تم التعامل معها بشكل لحظي والتي حدثت بسبب الغبار والأتربة وسببت انعدام الرؤية خصوصاً على طريق منطقة غرندل- وطريق وادي عربة والحسينية وطريق محي في الكرك بفضل الانتشار الواسع لنشامى الدوريات الخارجية حيث تم نشر أكثر من 67 دورية .



وبين أنه تم وضع خطة مرورية محكمة للتعامل مع المنخفض من حيث زيادة عدد الدوريات الآلية والراجلة على كافة الطرق الداخلية والخارجية للدلالة والإرشاد والتعامل الفوري مع أية معوقات و اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الطرق.



