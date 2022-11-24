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الخميس، 24-11-2022 09:34 ص

الدوريات الخارجية: حركة سير نشطة وطرق تشهد تساقطاً للأمطار

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الوكيل الإخباري - قال الملازم مهدي الحمود، من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن ( طريق باير الجفر وصولاً إلى طوبا العمري) تشهد تساقطاً للأمطار، والمجموعات تتواجد بالمواقع للدلالة والإرشاد.

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وأضاف الحمود، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الخميس، أن حركة السير على كافة الطرق الخارجية منذ ساعات الصباح نشطة، مشيراً لوجود عائق على (مثلث المعمورة) بسبب سقوط حمولة البوتاس، والعمل جارٍ على رفع العوائق.


وبيّن أنه وخلال تساقط الأمطار، مساء أمس الأربعاء، تم التعامل مع انحراف تريلا شحن ما بعد (محطة الكيلو 7 باتجاه عمّان) واصطدامها بالحاجز الاسمنتي، منوهاً إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات، وتم ازالة العائق عن حرم الطريق.


وأشار إلى أنه تم أمس التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق (البحر الميت - عمان) ونتج عن الحادث إصابتين تم نقلهما للمستشفى.


وبيّن الحمود، أنه وخلال تساقط الأمطار، مساء أمس الأربعاء، تم التعامل مع تعطل عدة مركبات في مناطق (حميمة، دبة حانوت) إضافة إلى التعامل مع تعطل صهريج محروقات على (شارع الـ 100 باتجاه سحاب) ما أعاق السير جزئياً، وتم رفع المركبة عن حرم الشارع.


وقال الحمود، إن حملة الشتاء مستمرة، حيث تم التفتيش على 43 ألف مركبة حتى أمس الاربعاء.


 




 

 


 

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