الدوريات الخارجية: رصد 10 مخالفات قطع اشارة حمراء

الوكيل الإخباري - قال الملازم زياد الشرمان، غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية ضبط عدد من المخالفات الخطرة، أبرزها ضبط 10 مخالفات قطع الإشارة حمراء، و8 مخالفات لمسير مركبات عكس السير.

اضافة اعلان

وأضاف الشرمان، خلال التقرير المروري الصباحي، عبر اذاعة الأمن العام، أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 100/180 كم على طريق إربد الدائري، ومركبة أخرى تسير بسرعة 90/ 156 كم على طريق شويعر الزرقاء.

وأشار إلى الحركة المرورية الصباحية نشطة على الطرق الخارجية، منوهاً إلى أنه تم توزيع 70 دورية على مختلف الطرق إلى جانب المحطات الأمنية.





