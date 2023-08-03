الدوريات الخارجية: ضبط مركبات تسير بسرعات جنونية على الطرق

الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إنه وبالرغم التحذيرات المستمرة بخطورة تجاوز السرعة المقررة وتسببها بحوادث مميتة، الا ان البعض ما زال يرتكب هذه المخالفات.

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ولفت المندوب خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، إلى أنه جرى ضبط مركبة تسير بسرعة 190 كلم/ساعة على طريق الأزرق، وأخرى تسير بسرعة 176 كلم/ساعة على طريق المطار، وتم إجراء المقتضى القانوني بحق السائقين.



ونوه خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، إلى أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ سبب بتدهور مركبتين بحادثين منفصلين حيث كان الأول ما قبل جمرك وادي اليتم ونتج عنه إصابة واحدة، وتدهور وآخر على طريق اربد - عمان دون وقوع إصابات.