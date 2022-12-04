الدوريات الخارجية: ضبط 14 مركبة قطعت الإشارة حمراء خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - رصد- قال النقيب عامر الصمادي من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية ضبط 14 مركبة قطعت الإشارة حمراء، وضبط 18 مركبة كانت تسير بعكس اتجاه السير.



وأشار الصمادي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أنه لم يتم التعامل مع أي حوادث خلال 24 ساعة، منوهاً إلى أنه تم التعامل مع بعض المعوقات كان أبرزها، احتراق مركبة على طريق إربد - عمّان دون وقوع اصابات، وسقوط حمولة تريلا على طريق العدسية.

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وبيّن أن الطرق الخارجية تشهد منذ ساعات صباح اليوم حركة نشطة، موضحاً أن جميع الطرق سالكة ولا يوجد أي معوقات.

