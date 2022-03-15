الدوريات الخارجية: طرق تشهد تساقط للثلوج - أسماء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -

أكدت غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية أن بعض الطرق الخارجية في المناطق الجنوبية تشهد تساقط الثلوج.

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وأوضحت غرفة العمليات لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء أن تساقط الثلوج بدأ على طريق وادي الأبيض (الكرك) و الحسا (الطفيلة) بالإضافة إلى منطقة عنيزة (معان)

ونوهت أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا إغلاقات للطرق لغاية الآن بسبب المنخفض الجوي.



وتتأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة ذات المنشأ القطبي، حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9-11 درجات مئوية.





