الثلاثاء 15-03-2022
الوكيل الاخباري

مصدر: الحكومة ستتخذ عصر اليوم قرارها حول تأخير دوام الأربعاء

الطاقة والمعادن تدعو شركات القطاع لرفع جاهزيتها خلال المنخفض الجوي

وفيات الثلاثاء 15-3-2022

الحكومة توافق على الخطة الـ 5 لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة

استمرار ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان - أسماء

تعطيل دوائر حكومية ومؤسسات في الطفيلة

حريق مركبة على طريق المطار دون إصابات

الضمان يوضح طريقة ومواقع استقبال طلبات سلف المتقاعدين - أسماء

سماع دوي انفجارات ضخمة في وسط كييف

الثلاثاء، 15-03-2022 07:30 ص

الدوريات الخارجية: طرق تشهد تساقط للثلوج - أسماء

1 (22)


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -
أكدت غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية أن بعض الطرق الخارجية في المناطق الجنوبية تشهد تساقط الثلوج.

اضافة اعلان


وأوضحت غرفة العمليات لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء أن تساقط الثلوج بدأ على طريق وادي الأبيض (الكرك) و الحسا (الطفيلة) بالإضافة إلى منطقة عنيزة (معان) 
ونوهت أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا إغلاقات للطرق لغاية الآن بسبب المنخفض الجوي.


وتتأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة ذات المنشأ القطبي، حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9-11 درجات مئوية. 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0244

مصدر: الحكومة ستتخذ عصر اليوم قرارها حول تأخير دوام الأربعاء

ببب

الطاقة والمعادن تدعو شركات القطاع لرفع جاهزيتها خلال المنخفض الجوي

thumbs_b_c_5a1bb649ba829804a65ae2e7454913d6

عين على القدس يناقش تبعات مصادقة الكنيست على قانون المواطنة

رئاسة

الحكومة توافق على الخطة الـ 5 لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة

0L5A1048

استمرار ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي

التيار-الكهربائي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان - أسماء

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_64cfd1472588e57afb8791dbb3a11391

توزيع الكهرباء تفصل التيار عن مناطق في الكرك والطفيلة - أسماء

be7412a5-أعمدة-كهرباء

فصل الكهرباء عن مناطق في الكرك والطفيلة غدا الاثنين - أسماء

220222017382800302983

الطفيلة : تشكيل لجنة لحصر أعداد العاطلين عن العمل والأسر المعوزة

WhatsApp Image 2022-02-21 at 4.06.54 PM

دراسات لإعادة تأهيل طرق وإنشاء مدارس في الكرك

image-26-2

إطلاق مشروع تمكين مؤسسات المجتمع لدعم بدائل مراكز الإيواء بالكرك

2202220165432705892927

إطلاق مبادرة هِمّة بالكرك