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الأحد، 24-04-2022 11:28 ص

الدوريات الخارجية: غبار على الصحراوي وأمطار خفيفة في إربد

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الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن جميع الطرق الخارجية ضمن اختصاص المملكة تتأثر بأجواء مغبرة بشكل عام، إلّا أن الرؤية الأفقية لا تزال واضحة بالمواقع كافة.

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وأشار في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، إلى أن مدى الرؤية الأفقية متفاوت في المناطق الشرقية، ويتراوح ما بين 300 – 500 متر.


وبيّن أن الطريق الصحراوي يشهد حركة غبار بشكل عام، ومدى الرؤية الأفقية لا يزال واضحا، مضيفا أن طريق اربد الدائري، يشهد تساقطا خفيفا للأمطار.


وحذر الصمادي من احتمالية أن تشهد بعض المناطق تساقطا غزيرا للأمطار، أو أن تتشكل عواصف رملية ضمن اختصاص المناطق الصحراوية، خلال الساعات المقبلة.


وأكد التعامل الحرفي مع جميع الملحوظات وفقا لخطة مرورية معدة مسبقا للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة، داعيا إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال القيادة، والتقيد بالسرعات المقررة.


 




 

 


 

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