الدوريات الخارجية: لا حوادث مرورية خلال الذروة الصباحية

الوكيل الإخباري - قال الملازم أنس الخالدي من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه لم تسجل أية حوادث مرورية خلال ذروة الحركة الصباحية.

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وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام، الإثنين، أنه تم التعامل أمس مع حادث تصادم مركبتين نتج عنه وفاة وإصابة متوسطة، في نهاية نزول ثغرة عصفور باتجاه عمان.

وأشار إلى وقوع حادث في نفس الموقع للسير المقابل، نتيجة لـ”فضول السائق”، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على مركبته وصدمه مركبة أخرى، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة.



وأوضح أنه تم التعامل أمس مع حادث انقلاب شاحنة نقل “ديانا” على نزول ناعور باتجاه البحر الميت، ما أدى إلى إعاقة حركة السير ونتج عنه إصابة واحدة.



كما تم التعامل أمس مع حادث تصادم مركبتين على طريق الكرك، نتج عنه إصابة بالغة وإصابتين متوسطتين، وفقا للخالدي.

