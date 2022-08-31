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الأربعاء، 31-08-2022 10:00 ص

الدوريات الخارجية: لا وفيات إثر حوادث مرورية خلال 24 ساعة في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد الحواتمة من إدارة الدوريات الخارجية، إن الطرق الحيوية تشهد نشاطاً حيوياً بالتزامن مع بدء دوام الموظفين وعودة دوام طلبة المدارس. 

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وبيّن الحواتمة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء، أن عودة دوام طلبة المدارس كان له أثر في نشاط حركة السير، داعيا إلى الالتزام بالتعليمات المرورية لتلافي وقوع أي حوادث. 

وأشار الحواتمة إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية، لم يسجل أي وفاة في الحوادث التي تم التعامل معها، حيث اقتصرت الأضرار على الجانب المادي فقط. 

 

وأكد أن السرعات العالية ما زالت تُرتكب على الطرق الخارجية، موضحاً أنه تم ضبط مركبة تسير على طريق شويعر بسرعة 100- 176 كم/ساعة، ومركبة اخرى على الطريق الصحراوي تسير بسرعة من 100-174 كم/ساعة، موكداً أن هذه المخالفات تنتهك معايير السلامة المرورية وحرمة الطريق.


 




 

 


 

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