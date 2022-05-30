الدولية للطاقة الذرية تدعم الأردن بـ50% من كلفة جهاز طبي

الوكيل الإخباري - اتفقت وزارة الصحة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على دعم الوزارة من خلال المساهمة بنسبة 50% من كلفة جهاز تصوير "بيزوتروني" الطبقي.

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وقالت الوزارة، الاثنين إن جهاز تصوير "بيزوتروني" الطبقي، يمتلك طريقة للتصوير أكثر تطورا لتشخيص ومتابعة الأمراض السرطانية وغير السرطانية، مشيرة إلى أن الوكالة سترسل خبيرا بهذا الجهاز لتدريب كادر القسم على الاستخدام الأمثل له خلال الشهر المقبل.



وأوضحت الوزارة، أن توفر هذا الجهاز يعتبر إضافة نوعية لتحسين جودة الرعاية الصحية لمرضى السرطان في مستشفى البشير.



وبحث وزير الصحة فراس الهواري، مع نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية هوا ليو زيادة فرص التعاون مع الوكالة في المجال الصحي.



جاء ذلك لدى استقبال الهواري لليو والوفد المرافق له بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان.



وأكد الهواري حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمة العلاجية لمرضى السرطان ضمن المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة عالمياً.



وأشار الهواري إلى التعاون القائم بين الوزارة والوكالة وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وصندوق التنمية السعودي لرفع مستوى الخدمة المقدمة لمرضى السرطان والذي تمثل بإنشاء مبنى جديد للأشعة العلاجية في مستشفى البشير وتزويده بجهازين من أجهزة المسارعات الخطية أحدهما من خلال الوكالة وجهاز طبقي محوري /محاكي، ومحطات تخطيط العلاج.



ولفت إلى أنه تم تحديث قسم الطب النووي في مستشفى البشير وتزويده بجهاز تصوير الومضاني الطبقي بمساهمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يُعتبر أكثر دقة في تشخيص الأمراض.



وناقش الاجتماع إمكانية تزويد وزارة الصحة بمسارع خطي ثالث ليتم وضعه في المبنى الجديد للوصول إلى التشغيل الأمثل للطاقة الاستيعابية في القسم، وللحفاظ على ديمومة الخدمة ولتفادي قوائم انتظار المرضى لتلقي العلاج، أو تحويل المرضي لمؤسسة أخرى، في حال كان أحد المسارعين تحت الصيانة على سبيل المثال.



كما تم التأكيد على استمرارية التعاون لتدريب وتطوير وتبادل الكوادر بما فيها (الأطباء، الفزيائيين، والفنيين) وبناء قدراتهم لتتوافق مع المعايير والبروتوكولات العلاجية لمواكبة المتغيرات التقنية والطبية.



حضر الاجتماع الأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية إلهام خريسات وللرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول ومستشار رئيس هيئة الطاقة الذرية محمد العمري.