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الأحد، 29-05-2022 01:46 م

"الدولية للطاقة الذرية": مستعدون للتعاون مع الأردن حول البرنامج النووي

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الوكيل الإخباري - أكد نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ( هوا ليو)على دور الأردن الفاعل والبارز في التعاون مع الوكالة، مشيرا إلى أن الأردن يعد شريكا مهما بالنسبة للوكالة.

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وقال ليو خلال زيارة أجراها اليوم الأحد، بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، إلى المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إن الطاقة النووية لها مجالات واسعة ومتعددة في الاستخدامات السلمية، وإن الوكالة الدولية تقدم دعمها للأردن بمختلف المجالات الصحية والزراعية وتحلية المياه واستخراج المعادن، خاصة أن الأردن له سجل حافل وغني في التعاون مع الوكالة.


وأكد استعداد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون مع الأردن لاستكمال مشاريع البرنامج النووي الأردني، بما فيها توليد الطاقة وتحلية المياه، مشيدا بالمراحل التي قطعها الأردن في هذا المجال.


وشدد طوقان على أن امتلاك الطاقة النووية السلمية هو حق سيادي لكل دولة، لافتا النظر إلى أن منظومات الأمان النووي هي من أهم عناصرها، ومؤكدا على التزام الأردن الكامل بمعايير الأمان كافة والسلامة النووية ونظام الضمانات التي تطبقها الوكالة الدولية لضمان نجاح أي برنامج نووي.


 




 

 


 

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