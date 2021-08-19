الديوان الملكي الهاشمي يسلم 19 حافلة ومركبة لجمعيات خيرية و شبابية ومؤسسات مجتمعية

الوكيل الإخباري - سلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، الخميس، 19 حافلة ومركبة لجمعيات خيرية وأندية شبابية ومؤسسات مجتمع مدني، تعمل في مجال السياحة وتدريب وتأهيل الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

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وقال العيسوي، خلال حفل التسليم الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور وزير السياحة والآثار نايف الفايز، ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن دعم رواد العمل الخيري و التطوعي والشبابي والمهني والسياحي، يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة لتمكين المؤسسات الرسمية والأندية الرياضية وتلك العاملة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، والفاعلة في المجتمعات المحلية من تقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة، إلى جانب المراكز الساعية للنهوض بالواقع السياحي في مناطقها، فضلاً عن دعم المؤسسات المعنية بتدريب وتأهيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم.



وأضاف، أن المبادرات الملكية تصب بمجملها في إطار توفير سبل العيش الكريم وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، مشيرا إلى توجيهات جلالة الملك المستمرة بسرعة التنفيذ والإنجاز للمشاريع التنموية، وصولاً إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل للفئات المستهدفة، وفق رؤية واضحة وجداول زمنية محددة، يتم تنفيذها بتعاون وشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة.



وأشار العيسوي إلى أن المبادرات الملكية شملت الكثير من القطاعات الحيوية؛ كالصحة والتعليم والزراعة وتعزيز دور المرأة والشباب والسياحة والرعاية الاجتماعية والبنى التحتية، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، خصوصاً التي حققت نجاحاً وحضوراً فاعلاً في خدمة مجتمعاتها المحلية واحتضان أصحاب الأفكار الريادية، من خلال تزويدها بوسائل النقل الحديثة لتمكينها من الاستمرار في تأدية رسالتها الإنسانية وتحقيق أهدافها النبيلة، وتقديم أفضل الخدمات للفئات المستفيدة، حيث تُركز المبادرات الملكية، على النهوض بواقع المجتمعات المحلية وتعزيز إنتاجيتها، وتفعيل دور الأهالي في مسيرة التنمية ترسيخاً لمبدأ الاعتماد على الذات.



ولفت إلى أن الشباب يحظون باهتمام ورعاية جلالة الملك، الذي يوجّه باستمرار بضرورة العمل لتهيئة الظروف الملائمة أمامهم لتفعيل طاقاتهم واستثمار قدراتهم للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، حيث تم إطلاق عدد كبير من المبادرات الملكية الموجّهة لقطاع الشباب، ومن ضمنها إنشاء المراكز الشبابية والأندية الرياضية والملاعب في مختلف مناطق المملكة، والتي يستفيد منها آلاف الشباب بهدف تنمية واحتضان مواهبهم.



وأشار العيسوي، خلال كلمته، إلى توزيع وسائل النقل على عدد من المؤسسات التي حققت نجاحاً وحضوراً فاعلاً في خدمة مجتمعاتها المحلية، من جمعيات خيرية وأندية شبابية رياضية، ومؤسسات مجتمع مدني مختلفة، من ضمنها تزويد مركز زوار الشوبك بـ 6 سيارات كهربائية مخصّصة لنقل السياح، والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك خلال لقاءاته التواصلية مع المواطنين، واستجابة من جلالته لمطالب هذه الجمعيات والأندية ومؤسسات المجتمع المدني.

