الديوان الملكي الهاشمي ينعى الملكة إليزابيث الثانية ويعلن الحداد 7 أيام

الوكيل الإخباري - ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر، جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي وافتها المنية اليوم الخميس.

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وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيدة، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم الخميس.



والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى الراحلة الكبيرة، ليعرب عن تأثر جلالة الملك عبدالله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب، وليؤكد وقوف الأردن إلى جانب المملكة المتحدة وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب.

