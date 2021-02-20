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السبت، 20-02-2021 03:44 م

الديوان الملكي يسلّم 35 مسكناً لأسر اردنية

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 الوكيل الاخباري - تسلّمت 35 أسرة عفيفة في لواء الرويشد بمحافظة المفرق، اليوم السبت، مساكنها الجديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة التي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
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وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة التي أطلقت بتوجيهات ملكية عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر المستفيدة التي تعد الأكثر عوزاً واستحقاقاً، ويجري اختيارها وفق أسس تراعي تحقيق العدالة والشفافية التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية، وتصمم المساكن وفقا لأعلى المواصفات الهندسية والفنية.

وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، بحضور وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، ومحافظ المفرق، مفاتيح المساكن الجديدة للأسر المستفيدة ضمن المرحلة الثالثة في لواء الرويشد، والتي جرى تأثيثها وتزويدها بالأجهزة الكهربائية اللازمة.

ومن بين الاسر المستفيدة، معيل أسرة كان قد تعرض لحادث سير، وأمر جلالة الملك بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية له على نفقة جلالته، إلى جانب توفير منزل له ضمن إطار مبادرة مساكن الأسر العفيفة.

وافتتح العيسوي "نُزل بُرقع البيئي"، والذي جاء إنشاؤه ضمن إطار مشاريع المبادرات الملكية، إذ يتكون من 10 غرف وقاعتين للاجتماعات ومطعم ومطبخ ومرافق عامة وخيم للجلسة البدوية التقليدية، كما تصل طاقته الاستيعابية لـ 30 شخصا.

 




 

 


 

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