الديوان الملكي يعزي آل الساكت

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى آل الساكت، بوفاة المرحومة خولة سليمان الساكت، شقيقة الوزير الأسبق مازن الساكت.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، امس الأربعاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وإلى عموم آل الساكت، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

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