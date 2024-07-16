الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 16-07-2024 08:25 ص

الديوان الملكي يعزي عشيرتي الرجوب والزعبي

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 الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، واجب العزاء إلى عشيرة الرجوب بوفاة المرحوم محمد عواد الرجوب، والد الإعلامي عامر الرجوب، وإلى عشيرة الزعبي/ الخمايسة والعوتلات، بوفاة الحاج محمود عطا الزعبي والمرحومة آمنة عبدالحميد الزعبي.
 

ونقل العيسوي، خلال زيارته  بيوت عزاء المرحومين في محافظتي إربد والبلقاء،  تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين وعموم عشيرتي الرجوب والزعبي، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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