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الثلاثاء، 04-06-2024 11:20 ص

الديوان الملكي يعلن عن الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي

الديوان


الوكيل الاخباري - أصدرت رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، بلاغا أعلنت فيه عن الفعالية الوطنية التي ستقام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، يوم الأحد، التاسع من حزيران.

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وتاليا نص البلاغ:" تعلن رئاسة التشريفات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، عن إقامة الفعالية الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، يوم الأحد، الواقع في التاسع من حزيران الحالي.


وتقام هذه الفعالية تعبيرا عن تقدير الأردنيين والأردنيات لقائدهم، وافتخارهم بمسيرة البناء والإنجاز التي شهدها ويشهدها وطننا بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، الذي أكد في مناسبات عدة أن ما تحقق من إنجاز خلال ربع قرن هو بفضل جهود أبناء الوطن وبناته، وهو لكل واحد منهم.


وستتضمن الفعالية فقرات تبرز إنجازات الأردن خلال ربع قرن، وتؤكد عزيمة الأردنيين على مواصلة التحديث والتطوير والبناء على ما تحقق عبر مسيرة تميزت بالازدهار والمنعة، وأنهم على العهد ماضون.


نبارك لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمين، بهذه المناسبة العزيزة، وندعو الله العلي القدير أن يحفظهما وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، ويعز المملكة الأردنية الهاشمية، ويحقق تطلعات وأماني الشعب الأردني بالمزيد من النهضة والتقدم والرفعة".


 




 

 


 

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