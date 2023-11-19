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الأحد، 19-11-2023 03:31 م

الديوان الملكي ينشر اتصال الملك مع قائد قوة المستشفى الميداني الأردني بغزة

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الوكيل الاخباري - نشر الديوان الملكي الهاشمي تسجيلا لاتصال جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، للاطمئنان على كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/76، وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى. 

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وقال جلالته خلال الاتصال إن الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى جريمة بشعة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم.

وأضاف " نحن معكم وكل الأردنيين فخورون بكم، نشامى الجيش العربي، الله يحميكم ويعطيكم الصحة والعافية، تحياتي للنشامى، المعنوية عالية إن شاء الله".




 




 

 


 

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