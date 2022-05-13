الديوان الملكي ينعى الشيخ خليفة بن زايد ويعلن الحداد 40 يوما

الوكيل الإخباري - ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

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وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على فقيد الأمة الكبير، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة أربعين يوما اعتباراً من اليوم الجمعة.



والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى الفقيد الكبير، ليعرب عن تأثر جلالة الملك عبدالله الثاني وحزنه الشديد، وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، وليؤكد وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الشقيق في هذا الظرف الصعب.



ويضرع الديوان الملكي الهاشمي إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وشعبه الكريمين الصبر والسلوان.



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