الديوان الملكي يهنئ الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين

الوكيل الاخباري - هنأ الديوان الملكي الهاشمي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين.

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ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي تغريدة جاء فيها " يهنئ الديوان الملكي الهاشمي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين، ضارعين إلى الله عز وجل أن يحفظ جلالته وولي عهده ويحرسهما بعينه التي لا تنام، ويديمهما ذخرا للأردن والأردنيين " .

وتتقدم مجموعة الوكيل للاعلام من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك المفدى باسمى ايات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا .